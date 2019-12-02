СК задержал организатора перевозки пассажиров по делу о ДТП в Забайкалье

Уголовное дело по факту ДТП в Забайкальском крае, в котором погибло 19 человек, передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Сегодня по подозрению в совершении преступления следователи задержали 30-летнего жителя города Читы, индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки пассажиров автобусом, попавшим в аварию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в его офисе и по месту жительства уже провели обыски и изъяли всю маршрутную документацию. Расследование трагедии продолжается.

Напомним, накануне в Забайкальском крае рейсовый автобус упал с моста. Погибло 19 человек. Предварительной причиной смертельного ДТП назвали лопнувшее колесо. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование аварии под личный контроль.