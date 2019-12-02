Зеленский: Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей Донбасса

Незалежная будет бороться за "сбившихся с пути" жителей ЛНР и ДНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский изданию Der Spiegel.

При этом он отметил, что не верит в результаты опроса, согласно которым подавляющая часть населения Донбасса хочет жить в России. Украинский лидер добавил, что каждый может решить, где ему жить, и уехать в Россию, если не хочется жить в ЛНР или ДНР.

Вместе с тем он подчеркнул, что на юго-востоке страны остаются те, кто колеблется. За таких людей он намерен бороться. Намерение не распространяется на тех, кто считает себя только русскими, добавил украинский лидер.

— Что касается "потерявшихся": если у кого-то есть украинский паспорт, а потом у него появляется российский паспорт и он получает социальную поддержку и здесь, и там, то он сбился с пути, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Киеве разработали пять сценариев по возвращению Донбасса.