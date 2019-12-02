Врач рассказала, как лечить разные виды головной боли

По словам медика, болезненные ощущения в основном связаны с определёнными проблемами внутренних органов или травмами.

Врач-кинезиолог Анастасия Шагарова рассказала об основных причинах таких болей и поделилась комплексом упражнений, которые помогут снять неприятные ощущения, сообщает портал "Дни.ру".

По словам эксперта, одной из причин мигреней и пульсирующих болей в одной части головы может служить разное ощущение левой и правой стороны. Оно развивается из-за смещения в области шейных позвонков и часто совпадает с асимметрией лица. Эта проблема обычно связана с травмами головы, полученными в детстве или в сознательном возрасте. Также причиной мигрени может быть напряжение мышц челюсти из-за неправильного прикуса.

Для того чтобы избавиться от такого рода болей, нужно поработать с черепными точками: сбалансировать левую и правую стороны, восстановить функцию их работы. С этим может помочь кинезиологическая методика работы по точкам. Самостоятельное её применение без помощи специалиста невозможно.

Вторая причина головных болей — гормональная. Эксперт отметила, что часто голова у женщин начинает болеть в первые дни цикла. Это связано с обновлением эндометрия: сосуды сужаются не только в органах малого таза, но и в голове, что приводит к напряжению мышц шейного отдела.

В таком случае врач советует проверить женскую половую систему на предмет опущения внутренних органов.

Головная боль разделяется также по локациям: височные боли, боли в затылке, пульсирующие боли и шум в ушах.

По словам эксперта, боли в висках связаны с проблемами желчного пузыря, загибом и холециститами, а убрать их помогает висцеральная терапия. Для этого нужно продавливать по часовой стрелке верхнюю часть живота, останавливаясь на уплотнениях и твёрдых точках. Делать такие упражнения можно до 30 минут через день.

Боли в затылке могут быть вызваны смещениями в шейном и поясничном отделах позвоночника, а пульсирующие боли и шум в ушах часто связаны с нарушением положения позвонков в шейном отделе и травмами черепа.

Шагарова отметила, что наиболее распространённой причиной головной боли является шейный остеохондроз, сопровождающийся воспалением и отёками спинномозговых нервов. В 90% случаев после постановки позвонков на место головные боли отступают.

Эксперт поделилась упражнениями, которые заменят таблетки и помогут избавиться от головной боли. Также они восстанавливают кровоснабжение кожи и мышц.

Справиться с затылочной болью можно, надавив на ямку в задней части головы, которая находится у основания черепа, в течение пары минут. Также избавиться от головных болей можно, обхватив голову по бокам с двух сторон и как можно сильнее сдавив.

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