На Кубани девочка выдумала преступление, чтобы не сидеть дома одной

Она позвонила отцу и рассказала, что в дом пробрался неизвестный мужчина и разбросал вещи.

Маленькая жительница станицы Кущёвской придумала преступление из-за одиночества. Об этом сообщает kp.ru.

Отец девочки ушёл по делам, а дочь оставил одну дома. Через несколько минут она позвонила папе и сообщила, что в дом пробрался неизвестный. Перепуганный мужчина позвонил в полицию и поехал домой.

Когда же на место прибыл наряд полиции, он объяснил, что его дочь выдумала эту историю, чтобы не оставаться дома одной.

Ранее похожая история произошла в Ростове. Там незрячий мальчик звонил в экстренные службы и желал медикам, полицейским и спасателям доброго утра и хорошего дня. Лайфу он рассказал, что делал это, потому что ему было скучно и одиноко.

В один из дней диспетчер действительно отправила к мальчику отряд МЧС. Пожарные привезли ребёнку гостинцы, показали служебную машину и разрешили включить сирену. А ещё взяли с него обещание не звонить в экстренные службы без повода, поскольку из-за перегрузки линии кто-то может не дождаться жизненно необходимой машины.