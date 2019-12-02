Путин подписал законы о бюджете ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования на 2020 год

Президент РФ Владимир Путин подписал законы о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и на плановый период последующих двух лет. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Бюджет Пенсионного фонда сформирован с дефицитом в сумме 118,5 миллиарда рублей в 2020 году, 28,5 миллиарда рублей — в 2021-м и с профицитом 18,5 миллиарда рублей — в 2022-м.

Дефицит бюджета ФОМС в 2020 году достигнет 1,4 миллиарда рублей и в течение последующих двух лет увеличится до 6,9 миллиарда.

Бюджет Фонда социального страхования сформирован с профицитом в 23,5 миллиарда рублей в 2020 году, 10,3 миллиарда рублей — в 2021-м, а в 2022 году — с профицитом в 62,5 миллиарда.