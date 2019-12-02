Зеленский заявил, что без диалога с Путиным вопрос Донбасса останется на месте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для решения конфликта в Донбассе необходим диалог с лидером России Владимиром Путиным.

— Вы знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на беговой дорожке: ты что-то делаешь, но ты на месте, — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".

Лидер Незалежной также обратился к украинцам с просьбой не верить в критику предстоящей встречи в "нормандском формате" и подчеркнул, что единственный способ решения ситуации — дипломатия.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей Донбасса. Он отметил, что не верит в результаты опроса, согласно которым подавляющая часть населения Донбасса хочет жить в России.