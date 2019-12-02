Путин подписал закон о предустановке российского ПО

Документ обязует производителей компьютеров, смартфонов и телевизоров предустанавливать российские приложения на свои устройства.

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий ретейлеров с июля 2020 года предустанавливать российское программное обеспечение на определённую группу товаров. Точный перечень устройств и программ определит Правительство РФ. Однако в качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и умные телевизоры (с функцией "смарт ТВ").

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Как уже сообщал Лайф, сама инициатива направлена на защиту интересов российских интернет-компаний, а не на запрет зарубежных сервисов и ПО. Предполагается, что она позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных игроков, а вместе с тем предоставит покупателям право выбора.

Отметим, что закон предусматривает предустановку сервисов и программ только по тем категориям, где у российских производителей есть аналогичная продукция со схожими потребительскими свойствами и сопоставимым качеством. Многие отечественные сервисы и программы более применимы к российской аудитории, а некоторая продукция даже вне конкуренции, например, цифровые решения по госуслугам.

21 ноября законопроект в окончательном чтении одобрила Госдума, а 25 ноября его поддержал Совфед.