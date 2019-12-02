Экс-жена Глушакова объяснила, за что футболист требует от неё 204 млн рублей

Девушка подчеркнула, что не публиковала скандальное видео, снятое ею в бане год назад.

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков хочет отсудить у бывшей жены 204 миллиона рублей, так как считает, что именно из-за неё "Спартак" разорвал с ним контракт. Об этом его экс-супруга Дарья рассказала телеканалу "360".

— Там два миллиона — моральный ущерб, миллион ещё какой-то, 200 миллионов за то, что контракт с ним расторгли, — рассказала она.

При этом девушка оговорилась, что все фанаты знают, по какой причине контракт разорвали. Она добавила, что не публиковала скандальное видео, снятое ею в бане год назад.

Дарья рассказала, что присылала это видео Глушакову, но не сливала его в Сеть, так как дети получали алименты и ей это было невыгодно. Бывшая жена Глушакова полагает, что на продолжении суда настаивают адвокаты спортсмена, которые хотят подзаработать, так как получают гонорар за каждый судебный процесс. Следующее заседание по делу назначили на 16 января.

Ранее стало известно, что футболист "Ахмата" намерен отсудить у своей экс-супруги 204 миллиона рублей. В целом же разборки между Глушаковым и его бывшей женой длятся больше года. В браке они состояли с 2009 года. У них есть две дочки — Валерия и Александра. По словам Дарьи, поводом для разрыва стали постоянные супружеские измены футболиста.

В прошлом году в Сети появилась видеозапись, где Глушаков отдыхает в сауне в компании девушки. Позже стало известно, что "Спартак" расторг трудовой договор со своим капитаном по обоюдному соглашению сторон. Подробнее о спортивной биографии и личной жизни скандального футболиста читайте на сайте uznayvse.ru.