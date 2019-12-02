"У меня выбило мозги". Шурыгина оказалась потрясена разводом с мужем

По словам девушки, одной из причиной разрыва после двух лет брака стало её нежелание иметь детей.

Диана Шурыгина официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным. Об этом девушка сообщила в своём микроблоге в социальной сети Instagram.

Шурыгина поделилась с подписчиками своей реакцией на развод и рассказала, что бывший муж забрал свидетельство о расторжении брака из загса. Об этом молодой человек заявил ей по телефону.

— Я не верю. У меня выбило мозги. Хотела вам сказать, что чувствую сейчас, но рядом Денис (миллионер Денис Ребров. — Прим. Лайфа), поэтому не могу. Как-нибудь буду одна и поболтаю с вами, — написала она.

Напомним, Диана Шурыгина, ставшая знаменитой после инцидента с изнасилованием на вечеринке, вышла замуж за оператора Андрея Шлянина в октябре 2017 года. Пара отметила свадьбу в ресторане в районе Южное Бутово, куда пригласила многих отечественных звёзд, включая группу "На-На".

Однако этим летом замужняя Диана показала фото с 22-летним миллионером Денисом Ребровым, с которым отдыхала на Бали. Это, безусловно, не могло не сопровождаться слухами о её измене и расставании с мужем. Недавно 20-летняя Диана сама подтвердила разрыв и заявила, что поняла: "нет смысла цепляться за отношения, спасать брак".

Позднее девушка даже показала фото с бойфрендом-миллионером, который уже называет её женой.