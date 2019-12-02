СК проведёт проверку в белгородской школе после драки школьника и учителя

Следственное управление СК РФ по Белгородской области организовало доследственную проверку в школе № 15, где произошла драка между учеником и учителем информатики, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установит обстоятельства инцидента и даст оценку действиям всех причастных к произошедшему. По результатам проверки вынесут процессуальное решение, а также примут профилактические меры, в том числе в отношении отвечающих за воспитание и безопасность несовершеннолетних в школе.

Напомним, 29 ноября в белгородской школе № 15 на уроке подрались школьник и учитель информатики. Руководство школы приняло решение уволить мужчину. Однако пользователи Сети запустили кампанию в поддержку информатика. Позже стало известно, что учитель продолжит работать в школе.