Путин скорректировал запрет на демонстрацию нацистской символики

Прежде всего, речь идёт о символах гитлеровской Германии, которые неизбежно встречаются, например, в учебниках истории, литературных произведениях или в кино.

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в произведениях литературы и искусства при условии осуждения нацизма. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Новый порядок выводит из-под запрета демонстрации символики нацизма атрибутику, при которой формируется негативное отношение к идеологии нацизма и "отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Кроме того, к экстремизму не будут относить публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики при использовании в информационных, учебных и просветительских целях, однако в этом случае также необходим контекст осуждения нацизма. Прежде всего, речь идёт о символах гитлеровской Германии, которые неизбежно встречаются, например, в учебниках истории, литературных произведениях или в кино.

Как уже сообщал Лайф, соответствующие поправки к закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне" предложила внести группа депутатов, в том числе вице-спикер Пётр Толстой, а также председатели комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Елена Ямпольская и Василий Пискарёв.

Напомним, в начале мая, в канун празднования Дня Победы, жители Нижнего Новгорода сообщили о продаже в одной из торговых точек города георгиевских лент в паре со значком с изображением свастики. Суд оштрафовал индивидуального предпринимателя за публичную демонстрацию нацистской символики.