Сотрудник "Матросской Тишины" погиб в Москве, отмечая премию

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Судя по заключению медиков, мужчина мог поскользнуться и напороться шеей на металлическое ограждение.

Сотрудник СИЗО № 1 "Матросская Тишина" А. Хмель умер при неизвестных обстоятельствах, отмечая свою премию в кругу коллег. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

<p>Фото © LIFE</p>

По словам собеседника, 30 ноября прапорщик внутренней службы веселился и, как обычно, шутил. Когда все начали расходиться, он пошёл в сторону дома. Через несколько часов его тело нашли на заборе. Судя по заключению медиков, мужчина мог поскользнуться и напороться шеей прямо на один из штырей ограждения в Преображенском районе столицы.

Источник Лайфа отметил, что летом Хмель получил звание старшего прапорщика и у него была традиция отмечать премии.

Автор:
СА
София Алабина
Соавторы:
Антон  Громов
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