Сотрудник "Матросской Тишины" погиб в Москве, отмечая премию

Судя по заключению медиков, мужчина мог поскользнуться и напороться шеей на металлическое ограждение.

Сотрудник СИЗО № 1 "Матросская Тишина" А. Хмель умер при неизвестных обстоятельствах, отмечая свою премию в кругу коллег. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, 30 ноября прапорщик внутренней службы веселился и, как обычно, шутил. Когда все начали расходиться, он пошёл в сторону дома. Через несколько часов его тело нашли на заборе. Судя по заключению медиков, мужчина мог поскользнуться и напороться шеей прямо на один из штырей ограждения в Преображенском районе столицы.

Источник Лайфа отметил, что летом Хмель получил звание старшего прапорщика и у него была традиция отмечать премии.