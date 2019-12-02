В Кемеровской области введён режим "чёрного неба" — видео

В трёх крупных городах Кемеровской области в результате неблагоприятных погодных условий был объявлен режим "чёрного неба". Об этом сообщили в администрации региона.
Установившиеся метеоусловия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха.
Для снижения негативного воздействия промышленные предприятия сокращают выбросы загрязняющих веществ на 15–20%, говорится в сообщении.
Горожанам рекомендовано не выходить из домов.
В Кемерове режим НМУ был введён до вечера 2 декабря, в Новокузнецке и Прокопьевске — на сутки дольше.
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