В Кемеровской области введён режим "чёрного неба" — видео

Промышленные предприятия сокращают выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 15–20%.

В трёх крупных городах Кемеровской области в результате неблагоприятных погодных условий был объявлен режим "чёрного неба". Об этом сообщили в администрации региона.

Установившиеся метеоусловия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха.

Для снижения негативного воздействия промышленные предприятия сокращают выбросы загрязняющих веществ на 15–20%, говорится в сообщении.

Горожанам рекомендовано не выходить из домов.

В Кемерове режим НМУ был введён до вечера 2 декабря, в Новокузнецке и Прокопьевске — на сутки дольше.