На Украине кот задушил 9-месячного ребёнка

Малышка умерла в своей коляске в результате асфиксии, никаких повреждений на её теле обнаружено не было.

В Липовецком районе Винницкой области кот задушил девятимесячную девочку, которая спала в коляске. Об этом сообщает информационное агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации агентства, несчастный случай произошёл в субботу, 30 ноября, около 13:30 по местному времени (14:30 по мск). Местная жительница поставила коляску со спящим ребёнком, после чего начала заниматься работой по дому. Закончив хозяйственные дела, она подошла к коляске и увидела, что её дочь мертва, а на ребёнке лежит кот.

Тело малышки направили на судмедэкспертизу.

— Сегодня проводили вскрытие, эксперт предварительно сказал, что асфиксия, никаких больше телесных [травм] у ребёнка не было, — цитирует агентство источник.

В настоящее время с матерью погибшего ребёнка работают специалисты. Ей оказывается психологическая помощь.