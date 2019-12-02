Волонтёры провели субботник на территории сафари-парка в Сочи — видео

В рамках акции, в которой добровольцы участвуют 2 и 3 декабря, они посещают детские учреждения здравоохранения и заповедники, оказывая необходимую помощь.

Волонтёры программы Международного форума добровольцев приняли участие в субботнике, прошедшем на территории сафари-парка в Сочи. Лайф публикует кадры с места событий.

На протяжении всего дня они убирали листву и мусор, кормили животных и помогали сотрудникам парка в уходе за питомцами. В рамках акции, в которой добровольцы участвуют 2 и 3 декабря, они посещают детские учреждения здравоохранения и заповедники, оказывая необходимую помощь. К совершению добрых дел подключились и известные блогеры.

В списке совместных дел — посещение Сочинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, где они пообщаются с юными подопечными и вручат им новогодние подарки, а также примут участие в уборке клумб и растений на территории учреждения.

Кроме того, они уберут листву, пересадят растения и покрасят объекты на территории дендропарка "Южные культуры" Кавказского государственного заповедника имени Х.Г. Шапошникова.

Активисты всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" в дни форума проведут игровой квест "Добровольцем в сфере здравоохранения может стать каждый" для пациентов бальнеологического курорта "Мацеста". Они также порадуют детей подарками.

Напомним, Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря. Мероприятие приурочено к Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря. В насыщенной деловой программе примет участие более семи тысяч волонтёров из России и других стран. Кроме того, в эти дни состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России — 2019".