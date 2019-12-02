Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

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Фото © ТАСС / Алеев Егор (архив)

В частном доме Чегема Кабардино-Балкарской Республики произошёл взрыв газа, в результате чего пострадали пять человек, трое из них дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

— Площадь пожара составила 150 квадратных метров, по состоянию на 18:04 пожар локализован. В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей, которые доставлены в РКБ города Нальчика, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

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