Трое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

В частном доме Чегема Кабардино-Балкарской Республики произошёл взрыв газа, в результате чего пострадали пять человек, трое из них дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

— Площадь пожара составила 150 квадратных метров, по состоянию на 18:04 пожар локализован. В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей, которые доставлены в РКБ города Нальчика, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.