В США скончалась актриса Шелли Моррисон

В возрасте 83 лет умерла американская актриса Шелли Моррисон, известная по сериалам "Уилл и Грейс" и "Коломбо", сообщает New York Times.
Моррисон скончалась в Лос-Анджелесе в воскресенье. Причиной смерти актрисы стала сердечная недостаточность, рассказывает её муж Уолтер Домингес.
В популярном сериале "Уилл и Грейс" Шелли Моррисон должна была сыграть только в одном эпизоде, но зрителям так понравилась Росарио Салазар из Сальвадора, что актриса снялась ещё в восьми сезонах, отмечают СМИ.
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