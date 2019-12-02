В США скончалась актриса Шелли Моррисон

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Фото © "Кинопоиск"

Звезда сериала "Уилл и Грейс" скончалась в возрасте 83 лет из-за сердечной недостаточности.

В возрасте 83 лет умерла американская актриса Шелли Моррисон, известная по сериалам "Уилл и Грейс" и "Коломбо", сообщает New York Times.

Моррисон скончалась в Лос-Анджелесе в воскресенье. Причиной смерти актрисы стала сердечная недостаточность, рассказывает её муж Уолтер Домингес.

В популярном сериале "Уилл и Грейс" Шелли Моррисон должна была сыграть только в одном эпизоде, но зрителям так понравилась Росарио Салазар из Сальвадора, что актриса снялась ещё в восьми сезонах, отмечают СМИ.

Ранее Лайф рассказывал, что ушла из жизни американская актриса Джейн Гэлловэй Хейтц.

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