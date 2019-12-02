Жительница Новгорода отрезала голову подруге и два дня жила с её телом

Женщина сама позвонила в полицию и сообщила о происшествии. При этом она была уверена, что все два дня её собутыльница была жива.

Жительница Новгородской области сообщила правоохранителям о том, что в её квартире находится труп женщины с отрезанной головой. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

— Установлена личность погибшей, это 56-летняя жительница города Боровичи. По данному факту следователем Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Как рассказала НТВ руководительница межрайонного отдела СУ СКР Екатерина Караваева, 47-летняя местная жительница во время застолья ударила по голове свою подругу, в результате чего та скончалась. Однако на этом женщина не остановилась и отрезала голову уже мёртвой приятельнице.

— По её показаниям, отрезала ножом. А потом ещё два дня жила в доме, где находился труп. Наблюдала, как собаки "играются" с головой подруги. Также дома у женщины нашли несколько мёртвых собак. Хозяйка злоупотребляла алкоголем, и её жилище было крайне запущено, — добавила Караваева.

Также женщина утверждала, что была уверена, что все эти дни её подруга была жива.