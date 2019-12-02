В московском перинатальном центре родились четверняшки

В перинатальном центре городской клинической больницы имени Мухина в Москве появились на свет четверняшки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения столицы.

Сейчас два мальчика и две девочки находятся под наблюдением неонатологов.

В мировой статистике такие случаи крайне редки — одна беременность на миллион. Однако с июля это уже третья четверня, рождённая в России, отмечается в сообщении.

В конце июля, например, в Балашихе на свет появились четверняшки Максим, Арсений, Георгий и Анна.