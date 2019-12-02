На Кубани состоится суд над мужчиной, посадившим сына на цепь

Ну Кубани будут судить мужчину, заковавшего сына в цепи. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Прокуратуру Краснодарского края.

Отмечается, что по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Кубани, обвиняемого в незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, белореченский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение. Обвиняемый признал вину в совершённых преступлениях в полном объёме.

Дело направлено в Белореченский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание от трёх до пяти лет лишения свободы.

Напомним, чудовищная история произошла в июле, когда отец обмотал шею десятилетнего мальчика металлической цепью, приковал его в сарае в селе Великовечное и уехал с беременной новой женой и сыном от нового брака в роддом. Ребёнку удалось сбежать, он рассказал о случившемся продавцам в магазине. Отец утверждал, что мальчик заковал себя в цепи сам. СК возбудил против родителя уголовное дело.