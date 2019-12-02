Мужчина принял рак за насморк и полностью лишился носа

С 2015 года он не может получить протез, из-за чего постоянно чувствует себя монстром, от которого шарахаются прохожие.

Житель английского города Эксетер 51-летний Стивен Уайт некоторое время страдал от насморка и кровотечений из носа. Мужчина списывал всё на простуду, однако когда понял, что обычное лечение ему не помогает, обратился к врачу. От медиков он узнал, что это не простуда, а онкология. Об этом сообщает издание Daily Star.

МРТ-сканирование показало, что у него рак полости носа и околоносовых пазух. Таким образом, его нос от кончика и до мозжечка был полностью "съеден" раком.

Врачи заявили, что никогда ранее не видели подобной формы онкологического заболевания. Чтобы спасти жизнь пациенту, они решили целиком удалить ему нос. Однако на операции медики обнаружили, что онкология поразила больше, чем казалось на первый взгляд. В итоге Уайту вместе с носом удалили верхнее нёбо и десны.

— Также врачи удалили мои зубы, поскольку лучевая терапия всё равно разрушит зубную эмаль — и они впоследствии сгниют, — сказал он, подчеркнув, что из-за этого после операции не мог нормально разговаривать.

Мужчина признался, что разрыдался, когда впервые после хирургического вмешательства посмотрел в зеркало. По его словам, он почувствовал себя настоящим монстром. Теперь Стивен, который является отцом троих детей и дедушкой восьми внуков, живёт как "вампир": не выходит на улицу днём.

— Я пугаю своих внуков. Когда я выхожу на улицу, я пугаю не только детей, но и всех взрослых. Люди, завидев меня, переходят на другую сторону дороги, чтобы избежать меня. Я чувствую себя изгоем, — подчеркнул Уайт.

Также мужчина рассказал, что в прошлом месяце ему сделали лазерную операцию на глаза. Из-за отсутствия носа он не мог носить очки. На очередную операцию ему пришлось потратить три тысячи фунтов (около 250 тысяч рублей).

Кроме того, с 2015 года он никак не может получить протез носа. Врачи попросту не могут его подобрать. Это очень сильно влияет на уверенность в себе. Уайт признался, что ему тяжело общаться с родными, он не может встретиться с друзьями и посидеть в баре, как делал это раньше, он полностью лишился всех тех радостей жизни, которые были у него ранее. Более того, он чувствует себя невероятно одиноким, несмотря на огромную поддержку со стороны семьи.

— Теперь я просто хочу найти любовь. Я хочу найти девушку, которая будет любить меня так, как я бы любил её. На самом деле это всё, чего я хочу, — влюбиться, — признался мужчина. — Надеюсь, когда у меня появится новый нос, я буду чувствовать себя более уверенно, чтобы встретиться с кем-нибудь.

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