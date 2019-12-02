Центробанк научится находить смартфоны, отмывающие деньги

Разработанная система уже прошла тестирование, сейчас обсуждаются детали её реализации.

Центробанк России планирует создание системы, способной фиксировать подозрительные денежные переводы и само устройство, через которое они были произведены. Об этом сообщает НСН.

— Замаскировать устройство, конечно, они могут, но подобные действия — это всегда дополнительные затраты для мошенников. Вопрос в стоимости системы. В данном случае она не очень дорогая и позволяет решить какие-то моменты, которые сегодня не решаются, — пояснил аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин.

Он также отметил, что в ближайшее время все цифровые операции станут намного прозрачнее.

— Важно понимать, что это неизбежно, — подчеркнул Муртазин.

Система уже прошла тестирование, сейчас обсуждается её возможная реализация.