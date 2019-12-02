Путин внёс изменения в закон о СМИ-иноагентах

Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон, по которому будет расширен список средств массовой информации, попадающих под признание иностранными агентами, документ опубликован на портале правовой информации.

Если физическое лицо распространяет сообщения для неограниченного круга лиц и получает финансирование из-за рубежа, его могут признать иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Согласно новому закону, СМИ-иноагенты будут обязаны учредить российское юридическое лицо. Реестр будет вести Минюст.

Попадающие под действие нововведения средства массовой информации обязаны будут маркировать свою продукцию, без маркировки она будет запрещена к распространению. В случае если такое СМИ нарушило закон, доступ к нему может быть ограничен решением соответствующих органов.

Напомним, 21 ноября Госдума приняла закон о признании физлиц СМИ-иноагентами, 25 ноября в Совфеде также одобрили поправки к закону. Данные меры принимаются в качестве зеркального ответа на действия ряда стран Запада в отношении российских СМИ. Так, например, в качестве СМИ-иноагента в США зарегистрирован телеканал RT. При этом закон не запрещает деятельность подобных СМИ — он лишь требует указывать, в чьих интересах ведётся их работа. В Соединённых Штатах прокомментировали нововведение и призвали не забывать о свободе слова.