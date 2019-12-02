ФНС напомнила, что 2 декабря истекает срок для уплаты налогов

Внести денежные средства можно на сайте организации, а также в банках, МФЦ и на почте.

Федеральная налоговая служба на своём сайте напомнила, что второго декабря истекает своевременный срок уплаты налогов за 2018 год.

Если налогоплательщик не внесёт платежи на имущество и доход физических лиц, не удержанный налоговым агентом, то уже завтра начинают начисляться пени, которые будут расти каждый день.

В этом случае ФНС направит должнику предупреждение, если оно не будет исполнено, последует обращение в суд и службу судебных приставов, которые могут арестовать счета и имущество.

Внести платежи можно с помощью сервиса "Заплати налоги" или в "Личном кабинете налогоплательщика". Также это можно сделать в банке, в кассах местных администраций, на почте или в МФЦ.

В начале ноября была названа дата введения налога для самозанятых по всей России.