Волонтёры прекратили поиски саратовского мальчика, не вернувшегося с прогулки

Следственный комитет, полиция и водолазная группа областной службы спасения продолжают разыскивать школьника.

Поиски 12-летнего мальчика, не вернувшегося домой вечером 21 ноября после прогулки с друзьями, из села Песчанка Саратовской области были прекращены на одиннадцатый день, сообщает поисковый отряд "Лиза алерт".

— С начала поисковых работ пешими группами было закрыто более 145 задач, без малого 50 маршрутов было отработано автомобильными группами. При помощи беспилотников с воздуха было осмотрено 150 кв. км территории в предполагаемом месте пропажи мальчика, — сообщается на странице отряда "Лиза алерт" Саратовской области в соцсети "ВКонтакте".

Для отработки автономных задач на месте остаются три поисковика. Кроме того, продолжают работу сотрудники Следственного комитета, полиции, водолазная группа областной службы спасения, говорится в сообщении.

Вечером 21 ноября 12-летний школьник из села Песчанка не вернулся домой после прогулки с приятелями. По факту исчезновения было заведено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". О пропаже сына мать мальчика сообщила утром 22 ноября, после чего сразу начались поиски, к которым подключились волонтёры "Лизы алерт".