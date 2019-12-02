СМИ: В Мексике за один день убито 127 человек

Только за ноябрь этого года ежедневно совершалось в среднем 79 умышленных убийств.

В Мексике за один день первого декабря произошло рекордное число убийств, погибло 127 человек, такие данные сообщает радиостанция Noticias MVS со ссылкой на доклад федерального правительства.

Согласно данным федерального правительства, только в ноябре 2019 года в среднем было зафиксировано 79 убийств каждый день. Наиболее опасная ситуация в штатах Гуанахуато, Халиско, Мехико и Герреро.

Для администрации президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, по его заявлению, приоритетной задачей является снижение уровня преступности в стране.

За минувший год в Мексике совершено рекордное число преступлений, в результате которых погибло более 20 тысяч человек. Волна насилия вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. 16 октября было совершено нападение на военный патруль. В ходе инцидента погибло не менее 15 человек, ещё трое были ранены. Спустя сутки неизвестные совершили несколько вооружённых нападений на полицейских, а 27 октября при обыске убили следователя. 4 ноября пять человек погибли в ходе стрельбы на авторынке, а 5 ноября бандиты убили женщину и четверых её детей.