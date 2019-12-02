Возбуждено уголовное дело после обрушения моста в Оренбурге

В СК сообщают, что в результате ЧП пострадали двое водителей, они госпитализированы.

По факту обрушения моста в Оренбурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.

— По предварительным данным, в результате нарушения правил безопасности при исполнении государственного контракта по проведению реконструкционных ремонтных работ по объекту во время движения по нему транспортного средства произошло обрушение его конструкций, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате ЧП были госпитализированы двое водителей.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства обрушения моста.

Напомним, инцидент произошёл сегодня в районе посёлка Кушкуля на выезде из города.