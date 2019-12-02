В Австралии женщина выжила, проведя 12 дней в глуши без питьевой воды

Она и её товарищи застряли на машине в русле реки и были вынуждены пить из водопоя для скота.

В Австралии спасатели обнаружили женщину, которая провела 12 дней в глуши без питьевой воды и выжила, сообщает канал Би-би-си.

Australian woman survives 12 days in outback after finding watering hole https://t.co/UAbUEspTx5 — BBC News (World) (@BBCWorld) 2 декабря 2019 г.

52-летняя Тамра Макбит-Райли со своей собакой Райей и двумя товарищами путешествовала по отдалённым северным территориям страны в районе города Алис-Спрингс, когда машина компании застряла в реке. Им не удалось вытащить автомобиль, три дня люди провели рядом с ним, съели запасы печенья и сухой лапши и выпили всю воду.

Когда продукты подошли к концу, было принято решение бросить авто. Макбит-Райли и её друзья нашли водопой для скота, они кипятили и процеживали воду, и хоть она была по-прежнему грязной, но помогла им выжить.

Через несколько дней было принято решение разделиться, Тамра осталась на берегу реки, потому что боялась, что собака не переживёт прогулки, а двое её товарищей отправились за помощью. Они до сих пор числятся пропавшими без вести, их ищут.

Спасатели нашли женщину обнимающей своего пса, чтобы согреться. Сейчас она доставлена в больницу с обезвоживанием.