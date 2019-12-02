Житель Сахалинской области поджёг дом бывшей жены и сделал "огненное" селфи

Мужчина совершил преступление из-за разногласий с супругой, а селфи на фоне пожара сделал, чтобы "задеть" женщину.

На Сахалине задержали 23-летнего мужчину, который поджёг дом своей 46-летней бывшей супруги, сделав фото на фоне пожара. Об этом сообщается на сайте управления МВД РФ по региону.

Ранее 46-летняя местная жительница заявила в отдел полиции по Макаровскому городскому округу, что неизвестный поджёг дом в её отсутствие.

Сообщается, что бывшие супруги часто конфликтовали, и, чтобы в очередной раз выяснить отношения, мужчина отправился к дачному дому жены. Однако женщина отказалась от встречи. Тогда житель Сахалина дождался, пока хозяйка покинет дом, и поджёг его, сделав селфи на фоне огня.

Затем злоумышленник уехал в областной центр в надежде там скрыться, но его местонахождение было установлено. Снимки будут приобщены к материалам уголовного дела.

Стало известно, что 23-летний житель села Новотроицкого ранее был судим.

На мужчину заведено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожения или повреждения имущества". Пока подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее Лайф рассказывал о жутком инциденте в Домодедове, где мужчина из ревности зарезал бывшую жену.