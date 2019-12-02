Пилотам, посадившим самолёт Путина в туман, подарили вишнёвый пирог

Пилотам, посадившим самолёт президента РФ Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, управление делами президента подарило в знак благодарности вишнёвый пирог, об этом рассказала пресс-секретарь УПД Елена Крылова на своей странице в "Инстаграме".

— У нас родилась традиция — всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям, дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест руками поваров УДП РФ — вишнёвый пирог от кремлевского шефа-кондитера, — отметила она.

Крылова высоко оценила мастерство пилотов и сказала, что, когда другие лайнеры уходили на запасные аэродромы, команда борта № 1 "ювелирно" посадила воздушное судно.

Напомним, туман в Бишкеке 28 ноября был настолько сильным, что президентский Ил-96 с трудом различали на взлётно-посадочной полосе, а большинство гражданских самолётов перенаправляли в другие аэропорты, в том числе лайнер, на борту которого был Сергей Шойгу, приземлился в соседнем Казахстане. Сами лётчики заявили, что посадка в такую погоду не была рискованной.