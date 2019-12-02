Тимур Батрутдинов рассказал, что считает главной проблемой российских женщин

Известный шоумен Тимур Батрутдинов появился в передаче Ирины Шихман "А поговорить?" В ней он рассказал про проект "План Б", в котором вместе со своей бывшей девушкой — телеведущей Ольгой Бузовой — он ищет себе пару. На вопрос Шихман, в чём он видит основную проблему современных девушек, Батрутдинов ответил, что вся беда в их меркантильности.

— И это может быть не явно и не сразу видно, но как только начинается у меня общение с девушкой с намёком, на третий день она уже просит денег, чтобы я решил её проблемы, закрыл долги. Я не жадничаю, но свою функцию в этом союзе я понимаю быстро, — поделился комик.

При этом взывают девушки к жалости юмориста — говорят, что, кроме него, у них никого нет, помочь некому, а долги погасить нужно срочно, "всё рушится". По словам артиста, самая большая сумма, которую ему пришлось "погасить" для потенциальной половинки, была 100 тысяч рублей.

— Я так чувствую, что после этого интервью посыпятся сообщения: "А мне соточку? А мне говорил, что денег нет!" — в шутку сказал Батрутдинов.

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