В Краснодарском крае на ходу загорелся автобус с пассажирами

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Фото © Instagram / "ЧП Краснодар"

Все находившиеся в транспортном средстве успели покинуть его, никто не пострадал.

На Кубани на ходу загорелся пассажирский автобус, на момент происшествия в нём находилось четыре человека, сообщает в "Инстаграме" "ЧП Краснодар".

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На Кубани на ходу вспыхнул пассажирский автобус! . Сегодня, 2 декабря около 21:00 на трассе близ Каневской прямо на ходу вспыхнул пассажирский автобус! . Сообщается, что до прибытия пожарных из салона ТС самостоятельно эвакуировались 4 пассажира (способ эвакуации не уточняется) . Прибывшие на место возгорания службы установили, что горение происходит в моторном отсеке, пламя потушено, пострадавших среди людей нет! . Причины возгорания и способ прохождения тех.осмотра — всё это сейчас будут устанавливать специальные службы.. . Аккуратнее пожалуйста, особенно, в пассажирских автобусах! . 👉🏼 #chp_krd | ph: ГУ МЧС по Кк

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd)

Инцидент произошёл на трассе рядом со станицей Каневская. Отмечается, что никто не пострадал, все пассажиры успели покинуть транспортное средство.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит моторный отсек автобуса, и ликвидировали пожар. Причины возгорания устанавливаются.

30 ноября на Кубани фура раздавила легковушку, погибло четыре человека.

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