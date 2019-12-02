В Краснодарском крае на ходу загорелся автобус с пассажирами

Все находившиеся в транспортном средстве успели покинуть его, никто не пострадал.

На Кубани на ходу загорелся пассажирский автобус, на момент происшествия в нём находилось четыре человека, сообщает в "Инстаграме" "ЧП Краснодар".

Инцидент произошёл на трассе рядом со станицей Каневская. Отмечается, что никто не пострадал, все пассажиры успели покинуть транспортное средство.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит моторный отсек автобуса, и ликвидировали пожар. Причины возгорания устанавливаются.

30 ноября на Кубани фура раздавила легковушку, погибло четыре человека.