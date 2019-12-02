В Краснодарском крае на ходу загорелся автобус с пассажирами

На Кубани на ходу загорелся пассажирский автобус, на момент происшествия в нём находилось четыре человека, сообщает в "Инстаграме" "ЧП Краснодар".
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На Кубани на ходу вспыхнул пассажирский автобус! . Сегодня, 2 декабря около 21:00 на трассе близ Каневской прямо на ходу вспыхнул пассажирский автобус! . Сообщается, что до прибытия пожарных из салона ТС самостоятельно эвакуировались 4 пассажира (способ эвакуации не уточняется) . Прибывшие на место возгорания службы установили, что горение происходит в моторном отсеке, пламя потушено, пострадавших среди людей нет! . Причины возгорания и способ прохождения тех.осмотра — всё это сейчас будут устанавливать специальные службы.. . Аккуратнее пожалуйста, особенно, в пассажирских автобусах! . 👉🏼 #chp_krd | ph: ГУ МЧС по Кк
Инцидент произошёл на трассе рядом со станицей Каневская. Отмечается, что никто не пострадал, все пассажиры успели покинуть транспортное средство.
Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит моторный отсек автобуса, и ликвидировали пожар. Причины возгорания устанавливаются.
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