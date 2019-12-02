Адвокат Захарченко заявил, что у него нет претензий к мордовской колонии

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осуждённый на 12,5 года, заявил, что не имеет претензий к мордовской колонии, об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Горбатенко.

— Ничего плохого с Дмитрием не происходит. Никаких претензий к администрации у него нет, он пока в карантине, проблем со здоровьем нет. Это всё, видимо, происки врагов, которые хотят поссорить нас с администрацией, что мы распространяем заведомо недостоверную информацию, по-другому интерпретировать это нельзя, — подчеркнул правозащитник.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Захарченко, осуждённый за взяточничество, пожаловался на будущие условия содержания в мордовской колонии № 5, в которую был переведён несколько дней назад. Так, по словам источника, его поселят в блок, где в том числе находятся ВИЧ-инфицированные и больные туберкулёзом люди.

ФСИН в свою очередь опровергла эти сообщения.