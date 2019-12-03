США не исключают возможности продления ДСНВ

США не исключают возможности продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III). Но к конкретному решению американская сторона пока что не пришла. Об этом сообщил помощник государственного секретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

— По вопросу о продлении нового ДСНВ я бы сказал, и мои коллеги, на мой взгляд, ясно это давали понять, что это, безусловно, рассматривается. Мы ни одного, ни другого решения не приняли, — сказал Форд на семинаре в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

По его мнению, время требует выработки новой системы контроля за вооружением, так как между США, Россией и Китаем грозит развернуться гонка ядерного вооружения. Причём, как заявил Форд, гонку грозятся породить именно российская и китайская стороны.

Напомним, недавно Трамп заявил о стремлении США заключить трёхсторонний договор по контролю над вооружением с РФ и КНР. До этого 27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили продление ДСНВ. 30 октября американские законодатели призвали Помпео продлить договор. Это представляется особенно актуальным в свете прекращения действия ДРСМД.