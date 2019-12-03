СМИ: WADA решит судьбу российского спорта в Лозанне, а не в Париже

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет рассмотрен вопрос о статусе РУСАДА, перенесено из Парижа в швейцарскую Лозанну, сообщает портал Inside the Games.

Поводом для этого стал ряд забастовок, которые могут привести к транспортным проблемам во французской столице.

Напомним, Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в соревнованиях на ближайшие четыре года. Тем самым РФ может пропустить две ближайшие Олимпиады. В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что поддержат самые жёсткие санкции в отношении России.