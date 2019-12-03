СМИ: "Сила Сибири" создаст препятствия на пути поставок газа из США в Китай

Газопровод "Сила Сибири", по которому газ из России стал поступать в Китай, является крупным достижением в сфере энергетики и в силах создать крупные препятствия на пути поставок сжиженного природного газа в КНР из США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

— Крупнейший в России проект со времени распада СССР — газопровод "Сила Сибири" — это реальная связь, укрепляющая сотрудничество между двумя мировыми державами, каждая из которых бросает вызов США, — пишет издание.

По мнению эксперта Колумбийского университета и бывшего аналитика ЦРУ Эрики Даунс — на неё ссылается автор материала, — такое объединение двух держав говорит о том, что в мире есть альтернатива "глобальному порядку во главе с США".

В материале также говорится о том, что поставки газа из России в Китай создадут определённые препятствия на пути поставок голубого топлива из США в КНР. По словам эксперта по проблемам энергетики в Университете Райса Энн Микалски, с открытием "Силы Сибири" некоторые возможности поставок газа из США исчезнут.

Напомним, газопровод "Сила Сибири" был запущен 2 декабря. Лайф вёл прямую трансляцию открытия, которое возглавили главы РФ и КНР — Владимир Путин и Си Цзиньпин.