СМИ: Вину за катастрофу SSJ-100 в Шереметьево возложили на командира лайнера

По версии следствия, он допустил жёсткую посадку самолёта, а затем выполнил ряд действий, которые нарушают установленные правила.

Виновным в катастрофе лайнера Sukhoi Superjet-100 в мае этого года в Шереметьево назван командир корабля Денис Евдокимов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, СКР уже завершил следствие и в скором времени приступит к ознакомлению с материалами уголовного дела.

— В гибели более 40 человек обвиняется командир воздушного судна Денис Евдокимов, — заявил собеседник агентства.

Командиру лайнера инкриминируется преступление предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

По версии следствия, Евдокимов допустил жёсткую посадку самолёта, а затем выполнил ряд действий, которые нарушают установленные правила.

Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполняя рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек.