Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом

Из-за негативного отношения к событиям на Украине у молодого человека возникли разногласия с родственниками и коллегами.

Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.

Когда произошли события в Киеве в 2013 году, молодой человек учился в медицинской академии и помогал оказывать помощь раненым в палаточном лагере. После начала операции в Донбассе они с отцом оказались в рядах добровольческих батальонов. В 2017 году семья молодого человека оказалась в Ганновере.

Родственники в Германии и окружение негативно относились к событиям на Украине, разница позиций стала причиной конфликта с дедушкой и двоюродными братьями.

Кульминации ситуация достигла, когда Яремчук устроился на мясокомбинат. Он рассказал, что были постоянные недомолвки, различные издевательства непосредственно со стороны руководства.

— В разговоре я вскользь вспомнил пару историй из жизни Майдана и объяснил некоторые тонкости волонтёрской деятельности, а на меня с кулаками бросился коллега с обвинениями в нацизме. Я попал в больницу с переломами носа и орбитальной кости. При этом меня признали провокатором и заставили уволиться, — отметил участник Майдана.

Он добавил, что на почту стали поступать угрозы, вымогатели требовали деньги, чтобы они не предоставили недоброжелателям его адрес и номер телефона. Родители оказались на грани развода, а сам молодой человек в растерянности. Тем не менее на Украину он возвращаться не планирует, не хочет он жить и в России, но рассматривает переезд в Канаду.

Ранее Лайф сообщал, что в Польше майдановца избили и чуть не задушили вместо зарплаты.