Глава МИД ДНР: Зеленский пытается переиначить минские договорённости

Выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским условия для проведения выборов в Донецкой Народной Республике являются попыткой переделать минские договорённости и никак не привязаны к реальности. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, сообщает РИА "Новости".

Условия, которые назвал Зеленский, заключались в том, чтобы отдать часть участков государственной границы ДНР под контроль Украины. При этом лидер Незалежной отметил, что не согласен с условиями минских соглашений, которые предполагают обратные действия.

Никонорова также сообщила, что до проведения выборов в Донбассе Украине предстоит множество дел. В частности, признать особый статус Донбасса, закрепить эту позицию в конституции страны и принять закон о недопущении преследования участников событий в регионе.

По её словам, ни одна из сторон не допустит пересмотра Комплекса мер: ни республики, ни посредники минского процесса, ни его гаранты. Кроме того, он был одобрен Советом Безопасности ООН.

Никонорова призвала украинские власти перестать говорить и приступить к выполнению назначенного Комплекса мер.