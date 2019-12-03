Армянский активист осквернил памятник Грибоедову в Ереване

Армянский активист Шаген Арутюнян, сын местного радикала, облил красной краской памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в Ереване и разместил об этом пост на своей странице в "Фейсбуке".

— Облил красной краской памятник посла Российской империи, поэта Грибоедова в ответ на осквернение памятной доски Нжде, — написал молодой человек.

Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее вандалы осквернили мемориальную доску Жукову в Одессе.