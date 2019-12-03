Армянский активист осквернил памятник Грибоедову в Ереване

Армянский активист Шаген Арутюнян, сын местного радикала, облил красной краской памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в Ереване и разместил об этом пост на своей странице в "Фейсбуке".
— Облил красной краской памятник посла Российской империи, поэта Грибоедова в ответ на осквернение памятной доски Нжде, — написал молодой человек.
Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее вандалы осквернили мемориальную доску Жукову в Одессе.
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