Армянский активист осквернил памятник Грибоедову в Ереване

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Фото © Facebook / Shahen Harutyunyan

Армянский активист Шаген Арутюнян, сын местного радикала, облил красной краской памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову в Ереване и разместил об этом пост на своей странице в "Фейсбуке".

— Облил красной краской памятник посла Российской империи, поэта Грибоедова в ответ на осквернение памятной доски Нжде, — написал молодой человек.

Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее вандалы осквернили мемориальную доску Жукову в Одессе.

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