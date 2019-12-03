Психолог поддержал идею запрета продажи детского шампанского и сигарет

Он считает, что покупка таких продуктов формирует у детей лояльность к взрослым аналогам.

Психолог Дмитрий Старостин поддержал запрет продажи детского шампанского и сигарет, об этом сообщает газета "Взгляд".

— Такие продукты, с моей точки зрения, безусловно, являются прямой рекламой табака и алкоголя, поэтому я только за такой запрет. Детей вообще стоит как можно дальше держать от алкоголя и табака, и не важно, настоящие эти продукты или обычные сладости, — отметил он.

Старостин добавил, что покупка таких товаров демонстрирует детям, что пить и курить — нормально, хотя на самом деле это не так. Он рассказал, что родители своим примером формируют у детей лояльное отношение к табаку и спиртному и любая форма зависимости так или иначе поощряется семьёй.

Напомним, 22 октября депутат Госдумы Валерий Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского и сигарет, в "Трезвой России" также поддержали инициативу парламентария, отметив, что употребление детьми подобных товаров "размывает для них границы дозволенности". Однако Минпромторг пока не планирует обсуждать подобный запрет.