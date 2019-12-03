В Киеве рассказали о проекте заявления по итогам встречи в "нормандском формате"

Проект заявления по результатам встречи в "нормандском формате", в которой 9 декабря примут участие главы России, Украины, Германии и Франции, не включает "прорывных идей". О этом заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

По его словам, на данный момент коммюнике является очень дипломатичным. Однако итоговое его содержание всё равно зависит от результатов встречи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться критике грядущей встречи и заявил, что ситуацию на Донбассе можно решить лишь при помощи дипломатии и с участием президента РФ Владимира Путина.