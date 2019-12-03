Вашингтон доволен сотрудничеством с Москвой по борьбе с ядерным терроризмом

США довольны сотрудничеством с Россией по вопросам борьбы с ядерным терроризмом. Об этом в ходе выступления в институте имени Генри Стимсона заявил помощник госсекретаря CША по международной безопасности и нераспространению Крис Форд.

По его словам, данный аспект является одним из немногих, в котором имеются положительные моменты сотрудничества двух держав.

Кроме этого, он напомнил, что США и Россия являются сопредседателями Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. В эту же организацию входят 89 стран.

Форд заключил, что надеется на продолжение плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона по этому вопросу.