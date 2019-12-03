СМИ: Больше половины российских сотрудников будут работать 31 декабря

Трудовое население заранее придумывает способы, как устроить себе дополнительный выходной.

Более половины сотрудников российских компаний будут работать в последний день уходящего года, такие данные следуют из опроса сервиса "Работа.ру", проведённого для "Известий".

По его результатам, 53% работников будут на местах 31 декабря, ещё 10% скорректируют график самостоятельно, а 37% получат выходной. В большинстве компаний (86%) сотрудники отработают сокращённый день, но 14% работодателей решили не отпускать людей пораньше.

В ходе опросы сами трудящиеся рассказали, как планируют провести день перед Новым годом. Более 50% планируют так или иначе устроить себе выходной разными способами: взять больничные, отгулы по собственному желанию или за сдачу донорской крови, договориться с начальством. Те, кто всё-таки будет работать в этот день утешаются тем, что рабочее время будет коротким.

Эксперты отмечают, что за все новогодние каникулы Россия недополучает до 2% ВВП. По итогам прошлого года Росстат оценил ВВП в 103,6 трлн рублей, то есть речь о потере экономикой страны более 1 трлн рублей.

Ранее в Роструде заявили, что 31 декабря может стать нерабочим днём, если работодатель разрешит подчинённым сделать себе дополнительный выходной. Таким образом, руководители потом могут вычесть этот день из отпуска сотрудников или дать им отгул за свой счёт. Депутаты, в свою очередь, внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому последний день года станет официальным выходным.