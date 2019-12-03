Разумков заявил, что на Украине есть только один народ

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине нет больших, малых и средних народов, есть только один — украинский. Так он прокомментировал недавние слова представителя Госдумы РФ Вячеслава Володина о выходе некоторых областей из состава Украины, видео заседания опубликовано на "Ютубе".

— Я хотел бы отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить — если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить ещё какие-то территории, то это только мечты, — подчеркнул политик.

Он также добавил, что общество должно сконцентрироваться на консолидации и Рада приложит к этому все усилия.

Ранее Вячеслав Володин прокомментировал срыв выступления российской делегации на заседании комитета ООН и заявил, что притеснение национальных меньшинств может стать причиной выхода некоторых областей из состава Украины.