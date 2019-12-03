В Магаданской области местный житель накормил лис и росомаху на перевале — видео

Сильный мороз выгнал животных к людям, опасные хищники берут еду практически с рук.

В Магаданской области местный житель накормил стаю лис и росомаху, которые из-за холодов вышли к людям на перевале, он поделился видео на своей странице в "Инстаграме".

— Росомаха и лисички! Бой не на шутку! Боятся её — когти просто бритвы!!! Росомаха очень и очень опасный зверь! Сильный мороз! И дикие звери идут к нам, людям, чтобы их покормили, на перевале в Магаданской области! — написал пользователь.

В ролике видно, как хищники подходят совсем близко к человеку и берут еду практически с рук.

Ранее Лайф сообщал, что из-за сезонного голодания лисы в Алтайском крае стали выходить из лесов в сёла и даже нападать на людей, бешеное животное покусало местных жителей.