В Магаданской области местный житель накормил лис и росомаху на перевале — видео

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Росомаха и лисички! Бой, не на шутку!, бояться ее- когти просто бритвы!!! Росомаха, очень и очень опасный зверь! Сильный мороз! И дикие звери идут к нам, людям, чтобы их покормили,на перевале в Магаданской области! Уникальное видео! Wolverine and chanterelles! The fight is not a joke! to be afraid of her claws just a razor!!! Wolverine, a very, very dangerous beast! It's freezing! And wild animals are coming to us, people, to feed them, on the pass in the Magadan region! Unique video! #Magadan #магадан #росомаха #лиса #карамкен #перевал #колыма #звери #смертельнаясхватка #бой #дикийзверь #мороз #страшно #скороновыйгод #сьемки #юриймильчинский #yurymilchinsky #когти #жуть #жесть #страх #страшноевидео #реальноевидиосомнойтакивсегда #shotokan #шубы #лиса
В Магаданской области местный житель накормил стаю лис и росомаху, которые из-за холодов вышли к людям на перевале, он поделился видео на своей странице в "Инстаграме".
— Росомаха и лисички! Бой не на шутку! Боятся её — когти просто бритвы!!! Росомаха очень и очень опасный зверь! Сильный мороз! И дикие звери идут к нам, людям, чтобы их покормили, на перевале в Магаданской области! — написал пользователь.
В ролике видно, как хищники подходят совсем близко к человеку и берут еду практически с рук.
Ранее Лайф сообщал, что из-за сезонного голодания лисы в Алтайском крае стали выходить из лесов в сёла и даже нападать на людей, бешеное животное покусало местных жителей.
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