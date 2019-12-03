Россияне рассказали, кому хотят подарить самый дорогой новогодний подарок

Потешить презентом себя любимого планирует лишь 38% наших сограждан. Из наиболее желанного — одежда, обувь и аксессуары.

На новогодние подарки для себя россияне готовы потратить более 10 тысяч рублей, тогда как на своих близких наши сограждане планируют потратить 5,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Отмечается, что только 38% опрошенных собираются себе что-либо покупать. Любопытно, но годом ранее россияне планировали купить презент для себя на сумму около 5,6 тысячи рублей.

В списке наиболее желанного для себя в лидерах остаются одежда, обувь и аксессуары. Также россияне желают получить в подарок гаджеты и мелкую электронику, бытовую технику, товары для дома и украшения.

— На подарки для второй половины опрошенные планировали потратить около 5900 рублей (столько же, как и годом ранее), — говорится в сообщении.

Сократились в этом году планируемые траты на подарки для друзей — с 3,7 тысячи рублей до 3,3.

— Самыми популярными подарками среди респондентов стали шоколадные конфеты в коробках (их приобретёт 15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%), — говорится в сообщении.