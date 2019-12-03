Захарова посоветовала Киеву соблюдать права граждан Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Украины гарантировать жителям Донбасса их законные права как гражданам страны. Об этом она написала в своём фейсбуке.

Так она отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Донбассе есть три типа жителей: те, кто на стороне Украины, те, кто на стороне России, и те, кто "сбился с пути".

— Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами, — написала Захарова.

Одним из важнейших прав, которого лишили жителей Донбасса, считает Захарова, является право голосовать. Однако проголосовать на последних выборах президента жители региона не смогли.

Причины всех бед, пишет официальный представитель МИД РФ, Киеву следует искать в своих рядах.

— Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели вид на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку, — заявила Захарова.

По её мнению, именно отрезанность Донбасса от всего мира и отсутствие у граждан даже простейших конституционных прав заставляет их искать гражданства в других странах.