Бывший президент США Джимми Картер снова оказался в больнице

Экс-президент США — 95-летний Джимми Картер снова попал в больницу, об этом сообщается на сайте Центра Картера.

— В минувшие выходные бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей. Он чувствует себя лучше и намерен скоро вернуться домой, — отметили в организации.

Это уже третий случай за последние два месяца. 22 октября экс-лидер попал в больницу после падения в своём доме в Джорджии с переломом таза, а 12 ноября он был госпитализирован с целью прохождения процедур по снижению внутричерепного давления.

Джимми Картер стал старейшим президентом США. 39-й глава Белого дома превзошёл предыдущего рекордсмена — Джорджа Буша — старшего, который умер в возрасте 94 лет и 171 дня.