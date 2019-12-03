В Канаде столкнулись школьный автобус и автокран, трое детей пострадали

В Канаде столкнулись автокран и школьный автобус, трое детей пострадали, сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошёл неподалёку от города Смоки-Лейк в провинции Онтарио. Автобус выезжал на шоссе и на перекрёстке врезался в кран. На момент происшествия в нём находились водитель и 14 учеников начальных и старших классов.

Троих пострадавших в тяжёлом состоянии доставили силами санавиации в больницу Эдмонтона, остальные были направлены в ближайший город для обследования и наблюдения. Водитель крана получил лёгкие травмы.

Семьи детей уведомлены, полиция расследует все обстоятельства инцидента.