В Канаде столкнулись школьный автобус и автокран, трое детей пострадали

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Фото © Pixabay

В Канаде столкнулись автокран и школьный автобус, трое детей пострадали, сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошёл неподалёку от города Смоки-Лейк в провинции Онтарио. Автобус выезжал на шоссе и на перекрёстке врезался в кран. На момент происшествия в нём находились водитель и 14 учеников начальных и старших классов.

Троих пострадавших в тяжёлом состоянии доставили силами санавиации в больницу Эдмонтона, остальные были направлены в ближайший город для обследования и наблюдения. Водитель крана получил лёгкие травмы.

Семьи детей уведомлены, полиция расследует все обстоятельства инцидента.

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